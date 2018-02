Autoridades aún no detienen a los culpables de abigeo en Nueva Suyapa

Redacción

Tegucigalpa,Honduras

Los capitalinos amantes de las carnes deberán estar “ojo al cristo” al comprar este producto.

Y es que luego de identificarse un destazadero clandestino en un embaulado de la colonia Nueva Suyapa, las autoridades de Salud recomiendan a los consumidores adquirir el producto en sitios regulados.

En el lugar se encontraron los restos de unos 20 caballos que fueron sacrificados sin ninguna medida sanitaria, y se presume que la carne fue comercializada en varias zonas de la capital.

Trabajos

Tras el hallazgo, varias entidades estatales se han unido en busca de los responsables del delito. Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería trabajan de forma conjunta con la Agencia de Regulación Sanitaria, la Fiscalía de Protección al Consumidor, Alcaldía y la Policía Nacional para resolver este caso.

“Vamos actuar para dar con el paradero de las personas que cometieron este acto criminal, para deducir responsabilidades”, expresó Ricardo Paz, director de Senasa.

A criterio de Paz, Honduras no esta preparada para el consumo de carne de caballo, además no existen procesadoras del producto equino. “El riesgo no radica en el origen de la proteína animal, pues en otros países el consumo de carne de caballo es habitual. Pero el punto relevante es la forma inadecuada en que estos animales fueron destazados”, agregó Paz.

La carde de caballo se puede identificar por su color rojo intenso y su sabor es hasta cierto punto dulce, según los expertos.

Reunión de emergencia

La noticia sobre el destace de caballos en la ciudad ha generado las bajas ventas en los mercados, situación que obligó a los dirigentes de los mercados a realizar una reunión de emergencia para tomar medidas sobre el tema.

“Las supervisiones son constantes en los mercados, ahora los mismos comerciantes tomarán medidas para evitar que ingrese a sus establecimientos este tipo de carne”, expresó Máximo Portillo, presidente del mercado San Isidro.

Consumo de carne

En la Procesadora Metropolitana de Carnes (Promdeca) cada mes, se procesan un promedio de 3,000 reses y 1,500 cerdos.

“Cada semana salen unas 38,000 libras de carne de origen vacuno y unas 10,000 libras de cerdo”, detalló Carlos Cruz, gerente de Promdeca.