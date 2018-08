Grupo dice que rastreo de Google viola acuerdo del 2011

ESTADOS UNIDOS.- Un grupo defensor de la privacidad señaló en una carta a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos que Google violó los términos de un acuerdo del 2011 con las prácticas expuestas por un reportaje de The Associated Press esta semana.



El Centro de Información de Privacidad Electrónica dijo en la carta que la grabación de datos de ubicación con registro de tiempo por parte de Google _ incluso cuando los usuarios han desactivado una función llamada Historial de ubicación _ “viola claramente” el acuerdo del 2011.



El centro presionó para que la comisión de comercio tomara medidas contra Google hace casi un decenio. Eso llevó al acuerdo por el que Google aceptó un régimen de monitoreo de 20 años y prometió no tergiversar el grado al que los usuarios tienen control sobre su información privada.



Tres días después de la publicación del reportaje de la AP, Google enmendó una explicación en la página de ayuda, pero no cambió su práctica de rastreo.



La AP encontró en su investigación que incluso con el Historial de ubicación desactivado, Google archiva el lugar cuando, por ejemplo, se abre Google Maps, o cuando el usuario efectúa búsquedas de Google ajenas a localización. Las búsquedas automatizadas del clima local en algunos teléfonos con sistema Android también archivan la ubicación del dispositivo.



Los detractores afirman que la insistencia de Google en rastrear la ubicación de los usuarios tiene como fin incrementar sus ingresos por publicidad. Google puede cobrar más a los anunciantes si quieren enfocar su publicidad en las personas que hayan visitado ciertos lugares.