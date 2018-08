Cientos de usuarios de Instagram sufren 'hackeos' en sus cuentas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Abres Instagram, entras en tu cuenta pero está cerrada. Introduces tu nombre de usuario y contraseña pero el sistema te dice que son incorrectos, tampoco funciona el correo de recuperación, ni el móvil, pero... no recuerdas haber cambiado nada.



Esta podría parecer una pesadilla, pero es una realidad que, al parecer, están padeciendo cientos de usuarios de esta red social.



Según un reporte de Mashable, cientos de personas han reportado esta situación desde que inició agosto. Las víctimas han asegurado que tanto su nombre de usuario como sus avatares de perfil son cambiados.



Pero el verdadero problema llega al intentar restablecer su contraseña, ya que descubren que su cuenta se ha vinculado a otro correo que no es el suyo y con dominio ruso.



Quejas interminables...

Los usuarios afectados se han quejado en Twitter, donde se han enviado casi 800 tuits en los últimos quince días mencionando la cuenta oficial de Instagram con la palabra "hackear".



Estos tuits, a los que por ahora Instagram no ha contestado, según asegura Mashable, se suman también a un crecimiento en la búsqueda en Google Trends de las palabras "hackeo de Instagram" entre el 8 de agosto y el 11 de agosto.



A la fecha, parece que los posibles hackers no publican ni eliminan fotos de los perfiles, pero las víctimas no pueden recuperar sus cuentas debido al cambio de medios de autenticación, como el correo o el número de teléfono.