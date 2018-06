WhatsApp anunciará a sus usuarios cuando un mensaje sea reenviado a otra persona

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Lo que todo parecía un rumor ahora es una realidad, WhatsApp incorporará en los próximos días una nueva función mediante la cual, los usuarios sabrán si uno de los mensajes enviados a su destinatario ha sido reenviado por éste a una tercera persona.



Esta nueva función será la primera de las cuatro que se esperan que la plataforma incorpore este año. Por el momento, solo estará disponible en Android.



Aunque la nueva opción ya es una verdad en la última versión beta de la plataforma Android, si todo funciona según lo establecido, la versión definitiva será añadida a la brevedad.



¿Cómo funciona?

En primer lugar, habrá que reenviar, lógicamente, un mensaje y para ello deberás pulsar de forma sostenida sobre el texto y a continuación pulsar sobre “reenviar”, seleccionando el destinatario.



La función no alerta de inmediato al remitente si su mensaje ha sido reenviado, al menos por el momento, así que por ese lado puedes estar un poco tranquilo/a.



Pero ojo, su funcionamiento resulta bastante complejo: únicamente avisa al destinatario que el mensaje recibido no es original, sino que ha sido enviado previamente.



Es decir, que si el remitente redacta un texto propio y lo envía (por ejemplo, "mañana lloverá"), y este mensaje es copiado, pegado y reenviado a terceras personas por el destinatario, el sistema no lo considerará como reenviado.