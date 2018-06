En su nueva versión beta, WhatsApp te avisa cuando recibes mensajes reenviados

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La tan temida actualización para muchos usuarios, que muestra cuando un mensaje ha sido reenviado, ya llegó a la versión beta de WhatsApp, así lo informó en portal web XATAKA.



Con esta actualización WhatsApp añade un pequeño texto para mostrarle al usuario cuándo un mensaje ha sido reenviado desde otro chat, demostrando así que no fue escrito por la persona que lo envió.

Ahora cuando reenvíes un mensaje aparecerá un pequeño texto encima del mensaje que dice "Reenviado"



Este texto aparece en todo tipo de mensajes desde las fotos y vídeos, hasta los emojis.



Pero para la fortuna de muchos, el texto "Reenviado" solo aparece en el chat que fue reenviado y no en el chat original. Esto significa que a quien le copiaron el mensaje no se dará cuenta si alguien reenvió sus textos, fotos y vídeos a otro usuario en sus contactos.



Cabe mencionar que si el mismo usuario reenvía sus mensajes, no aparecerá el indicativo "reenviado".



Por los momentos esta versión beta solo está disponible para Android, pero no tardará en estar disponible para iOS.



¿Cómo hago ahora para reenviar mensajes ahora?

Para seguir reenviando mensajes no utilices la opción de reenviar que ofrece WhatsApp, en lugar de eso cópialos en el portapapeles de tu smarthphone y pégalos en el otro chat.

