KARAOKE: Nueva herramienta de Facebook, los podrán cantar en directo

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La red social Facebook anunció este miércoles el lanzamiento de una nueva herramienta que se llama Sync Live, se trata de un karaoke, la introducción de esta nueva herramienta tiene como objetivo atraer a más usuarios jovenes, así lo detalló Facebook a traves de su página oficial.

Lip Sync Live, una plataforma china que está causando gran sensación entre los usuarios de Facebook, permitirá que los usuarios puedan divertirse con sus amigos, además de cantar sus canciones favoritas, en directo.

"Estamos lanzando Lip Sync Live, que permite sincronizar tus labios con canciones clásicas como "Welcome to The Jungle" de Guns N 'Roses y éxitos como "Havana" de Camila Cabello. Pero también puedes escoger temas modernos como como "Happier" de Ed Sheeran o "God's Plan" de Drake, e invitar a amigos y familiares en momentos musicales espontáneos", informó Facebook a traves de un comunicado.

También agregó que "para utilizarlo, solo habría que elegir la opción Lip Sync Live al iniciar un vídeo en directo (solo se puede utilizar en este tipo de publicaciones), lo que llevará a una lista de «cientos» de canciones para elegir la que más nos guste".

"Se puede añadir una descripción y utilizar máscaras y fondos, como en los demás directos de Facebook. A la vez que se reproduce en la red social, los contactos del usuario que está retransmitiendo pueden ir hasta la página del artista y seguirle en su página de Facebook", finalizó.



Por otra parte, Facebook, comentó que de momento la plataforma se está probando en varias regiones del mundo, aunque se espera expandir su disponibilidad a muchos más países, dentro de muy poco tiempo.