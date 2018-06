Se viraliza imagen que daña teléfonos que usan WhatsApp

Madrid, España

La Policía Nacional de España aclaró este lunes a todos los usuarios del servicio de mensajería instantánea WhatsApp, sobre un mensaje que supuestamente daña el teléfono. Las autoridades informaron que se trata de una imagen del Pico de Orizaba, por lo que descartaron que la amenaza fuera real.



Así lo informó la Policía Nacional en España a través de su cuenta oficial de Twitter, este mensaje ha sido enviado recientemente a los usuarios de WhatsApp. El archivo se llama Orizaba Pueblo Mágico, y que al abrirlo suspuestamente podrían hackear el teléfono y no se puede detener de ninguna manera.

¿Fotos ? de un pueblo mágico que dañan tu teléfono??‍♂️? ¿No te suena a #bulo?? Directo a la ? pic.twitter.com/hC0XPVIv24 — Policía Nacional (@policia) June 4, 2018

En el mensaje falso publicado se expresa que “van a subir unas fotos del pico de Orizaba por whatsapp el archivo se llama Orizaba pueblo mágico, no las abra te hackea el teléfono, no se puede detener de ninguna manera, pásale el dato a los tuyos y amigos (sic)”.



El cuerpo policial en España a través del comunicado informó que se trataba de un "bulo", una noticia falsa,"¿Fotos de un pueblo mágico que dañan tu teléfono? ¿No te suena a #bulo? Directo a la basura", aunque Orizaba es un pueblo real, ubicado en México, esta imagen no podría causar ningún daño a tu dispositivo.