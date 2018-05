Lanzamiento: El celular Vivo Apex ya tiene oficialmente fecha de entrega

New York, Estados Unidos

La fabricante china Vivo lanzará el celular Vivo Apex, peculiar por su cuerpo todo pantalla, cámara frontal retráctil y lector de huellas en la pantalla, el 12 de junio de 2018.



La marca china publicó la imagen del evento en la red social Weibo y varios sitios especializados en Android, como Android Central y Android Authority reprodujeron la imagen.



Vivo también publicó un vídeo relacionado al celular Apex y a la Copa del Mundo Rusia 2018.



El material trata sobre las experiencias de los fanáticos en medio del Mundial de fútbol, pero durante todo el vídeo no se utiliza otro teléfono más que el Apex.



Vivo ya había confirmado que el Apex, mostrado originalmente en el MWC como un concepto, llegaría al mercado en algún momento de 2018.



El dispositivo acaparó la atención y le quitó un poco el brillo al Galaxy S9 en el evento por representar una idea nueva: un teléfono con biseles delgadísimos, un lector de huellas integrado en la pantalla y una cámara frontal retráctil que sale de la parte superior del móvil al tocar un botón.



El Apex está equipado de todo lo que los amantes de la tecnología pueden esperar: una pantalla OLED de 5.9 pulgadas con más del 90 por ciento de la parte frontal ocupada por la pantalla, el procesador Snapdragon 845, puerto USB tipo C y puerto para audífonos.



Se espera una batería de 4,000mAh, 4GB o 6GB de memoria RAM con 64GB o 128GB de almacenamiento interno.



Vea aquí el vídeo oficial en relación al dispositivo Vivo Apex