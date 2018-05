"Usage Insights", la nueva función de Instagram que mide el tiempo que pasas en la App

Tegucigalpa, Honduras

¿Pasas mucho tiempo en Instagram?, dentro de poco podrás saber cuánto tiempo pasas en esta red social, informó Kevin Systrom, CEO de Instagram.

A la red social se le implementará una opción llamada "Usage Insights" (Estadísticas de uso en español), que mostrará a los usuarios su tiempo invertido en la App.

We're building tools that will help the IG community know more about the time they spend on Instagram – any time should be positive and intentional.