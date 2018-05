Sony, en marzo del 2019, dejará de fabricar vídeojuegos para las consolas portátil (PlayStation Vita)

Sony dejará de frabricar en marzo del 2019, vídeos juegos para PlayStation Vita (Consola portátil), aunque no lo seguirá haciendo en forma física, lo hará de manera digital, durante un tiempo no especificado. Foto: Cortesía de AFP

En marzo del 2019, Sony dejará de fabricar vídeojuegos en forma física para la consola portátil Vita, aunque anunció a sus usuarios que prefieren este tipo de dispositivos que seguirá distribuyendo juegos, ya no en formato físico, pero si de manera digital por un tiempo aún no especificado.



La consola portátil fue lanzada al mercado, en el 2012, como la sucesora de la PlayStation portable (PSP), pero este dispositivo no logró el objetivo en cuanto a ventas, no tubo el éxito esperado por sus fabricantes, vendiendo solo 15 millones de unidades, un número de ventas muy bajo comparado con los 72 millones de unidades de Nintendo 3DS, otro dispositivo portátil, así lo detalló el diario La Tercera de Chile.



Por esta razón en el mercado de Europa fue descartado por un tiempo, y solamente en Japón fue aceptado de manera moderada por los usuarios de las consolas de Sony, la frabricación de los juegos (Vita GameCard), para el dispositivo portátil, finalizará el 31 de marzo del 2019.



Aún a pesar de la alta calidad de estos vídeojuegos, en cuanto a gráficas, y además contar con exclusivas, el movimiento en el mercado mundial fue bajo, para muchos de los usuarios, la decisión de Sony, es el fin para esta consola portátil, esto agregado a la buena aceptación de la consola PS4, en el mercado, todo parece indicar que durante la conferencia de Sony E3, en junio de este año, la atención estará en la PS4.



