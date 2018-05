Youtube avisará a sus usuarios cuando lleven demasiado tiempo viendo vídeos

Tegucigalpa, Honduras

Con la nueva función de Youtube ahora la app puede configurarse para que dé aviso al usuario de cuándo éste lleve demasiado tiempo viendo vídeos sin parar.



Por lo que, esta opción no sería ningún tipo de barrera inquebrantable u obstáculo para seguir viendo tu contenido favorito, ya que se trata de una función en la que el mismo usuario se interpone, como un recordatorio para no pasar tiempo de más en el portal.



No obstante, se puede desactivar las veces que el usuario lo desee. Pero, al hacer esto, simplemente estaría en lo mismo y este aviso no serviría de mucho.



Cabe mencionar que, esta opción ya se encuentra disponible para los usuarios Android, pero para hacer uso de ella es necesario contar con la última versión de esta app.



¿Cómo activar la función?

Esta función puede activarse desde la opción de ajustes, seguidamente se dirige a la opción "General" en el menú de Youtube.



Luego, se elige la opción "Recordarme que me tome un descanso" y por último se selecciona cada cuánto quieres que aparezca el aviso, desde cada 15 minutos o cada 3 horas.