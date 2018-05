Los 10 datos que debes conocer de la internet profunda o Deep Web

Tegucigalpa, Honduras

La internet profunda o "Deep Web" es la parte del internet a la que no se puede acceder desde cualquier buscador y en donde se puede encontrar todo tipo de contenido.



Esta es la parte de la red que contiene información, material y páginas web a las que es casi imposible ingresar desde ninguno de los buscadores existentes como Bing, Yahoo y Google.



La Deep Web no solo es un mundo completamente diferente en el que actualmetente los usuarios suelen navegar, sino que éste por su cuenta supera en gran número el tamaño de la internet superficial



Si te interesa saber más sobre el bajo mundo de la internet, quédate a leer los 10 datos curiosos acerca de la Deep Web.



1.- Para poder ingresar se necesita utilizar un navegador especial llamado "Tor", es cómo Google, pero para la Deep Web.



2.-En la actualidad, la información de la Deep Web crece un 30 por ciento más rápido que la red superficial.



3.-Uno de los riesgos más comunes a los que se expone el usuario al ingresar es al virus que controla la Web cam, por lo que los hackers podrán controlar la cámara del usuario las veces que deseen.



4.- En la internet oscura se encuentra desde la venta de drogas hasta toneladas de información clasificada.



5.- La Deep Web ocupa más del 90 por ciento de la internet.



6.- Los usuarios más comunes en la Deep Web suelen ser hackers, pedófilos y estafadores.



7.- La forma de pago para este sitio es a través de la moneda conocida como "Bitcoin".



8.- Agentes del gobierno de Estados Unidos suelen usar la Deep Web para evitar ataques terroristas.



9.- Al día ésta genera más de 89,000 dólares en transacciones.



10.- Si eres un internauta novato, no es recomendable que accedas a la internet oscura.



La internet profunda debe de ser utilizada con el mayor cuidado, para evitar cualquier tipo de riesgos en tu ordenador como para tu situación económica, ya que tu seguridad en la red puede ser burlada por diferentes usuarios.