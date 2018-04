Facebook revela sus nuevas reglas y secretos   

Nueva York, Estados Unidos

Facebook divulgó este martes un libro de reglas para los tipos de publicaciones que permite en su red social, en éste dio más detalles como nunca antes sobre lo que está permitido en temas que van desde el uso de drogas y el trabajo sexual, el hostigamiento, el discurso de odio y la incitación a la violencia.



Facebook durante años ha tenido "estándares comunitarios" sobre lo que la gente puede publicar. Pero sólo estaba disponible públicamente una versión relativamente breve y general, mientras que existía un documento interno mucho más detallado para decidir cuándo deberían eliminarse las publicaciones o las cuentas individuales.



Ahora, la compañía pone a disposición del público el documento más largo en su sitio web con el fin de despejar la confusión y ser más abierto acerca de sus operaciones, dijo Monika Bickert, vicepresidente de política de productos y antiterrorismo de Facebook.



"Cuando vienes a Facebook, deberías entender dónde trazamos estas líneas y qué está bien y qué no está bien", comentó Bickert a periodistas en una sesión informativa en la sede de la compañía.



La red social más grande del mundo ha enfrentado duras críticas de gobiernos y grupos de derechos en muchos países por no hacer lo suficiente para evitar el discurso de odio y no prohibir que el servicio sea utilizado para promover el terrorismo, provocar violencia sectaria y transmitir actos como asesinatos y suicidios.



Al mismo tiempo, la compañía también ha sido acusada de cumplir con el mandato de regímenes represivos al eliminar agresivamente contenidos contrarios a ciertos gobiernos y por entregar muy poca información que explique por qué elimina ciertas publicaciones y cuentas.



Las nuevas políticas permitirán por primera vez que las personas apelen a decisiones de eliminar un contenido individual.



Anteriormente, sólo se podía apelar la eliminación de cuentas, grupos y páginas. Facebook también está comenzando a proporcionar la razón específica por la cual se está bajando contenido para una variedad más amplia de situaciones.



¿Cuál es el contenido permitido y cuál está prohibido?

No realices amenazas violentas creíbles ni apoyes con la violencia sexual; no promuevas el terrorismo ni la caza furtiva de especies amenazadas; no intentes comprar mariguana, vender armas de fuego o publicar los precios de venta de medicamentos con receta; no publiques instrucciones para lesionarse; no muestres a menores en un contexto sexual ni cometas múltiples homicidios.



Facebook ya había vetado la mayoría de estas acciones su anterior página "estándares de la comunidad", que esbozaba a grandes rasgos los estándares de la red social, pero el documento incluye algunos detalles que a veces pueden resultar sangrientos.



Los criterios en sí no cambian, pero los detalles revelan información interesante. Las fotos de senos están permitidas en algunos casos como en imágenes de lactancia materna o en pinturas pero no en otros.



El texto detalla lo que considera explotación sexual de adultos o menores, pero deja espacio para prohibir otras formas de abuso en caso de que surjan.



Dado que la red social no permite la presencia de asesinos en serie, las nuevas guías definen el término: cualquier persona que haya cometido dos o más asesinatos en "múltiples incidentes o ubicaciones". Las personas que cometieron un único homicidio no serán excluidas, ya que podría haber sido en defensa propia.



El repaso a las pautas da una idea de lo difícil que debe ser la labor de un moderador de Facebook.



Estas personas deben leer y observar material cuestionable de todo tipo y tomar decisiones complicadas, como por ejemplo si un video hace apología de los desórdenes alimenticios o simplemente busca ayudar a la gente. O cuando se cruza la línea entre la broma y el acoso, o se pasa de una reflexión teórica a una amenaza directa, y similares.



Los moderadores operan en 40 idiomas distintos. El objetivo de Facebook es responder a los reportes sobre contenidos cuestionables en un plazo 24 horas, aunque dice que no impone cuotas ni límite de tiempo a las revisiones.

