Copia de WhatsApp intenta robar datos de los usuarios

Tegucigalpa, Honduras

Una nueva copia de la aplicación de mensajería WhatsApp pone en riesgo la seguridad de los datos de miles de usuarios, quienes se dejan seducir por las falsas opciones que esta ofrece.



El falso servicio de mensajería, llamado WhatsApp Plus, le promete a las personas ocultar el aspa en azul, la última hora de conexión o el estado "en línea".



Sin embargo, esta copia creada por un hacker, en realidad es utilizada por delincuentes digitales para interceptar mensajes, emails, contactos, etc.



WhatsApp Plus no está disponible en Google Play Store ni en App Store, no obstante, su enlace se está filtrando a los teléfonos para que la descarguen y caigan en su trampa.



De acuerdo a las autoridades, esta herramienta tiene varias entradas en Google que explican los beneficios de WhatsApp Plus, donde aseguran ser una suerte de versión secreta de la compañía para unos pocos elegidos.



Pero en realidad se descubrió que los hacker la utilizan para robar información y después venderla. ¡Cuidado con descargar esta aplicación!



