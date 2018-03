¿Cómo saber con quién interactua más tu media naranja en WhatsApp?

Tegucigalpa, Honduras

Con la aparición de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, una de las razones de las peleas entre muchas parejas se podría decir que es el ¿Con quién te escribes tanto?.



A quién no le ha pasado que tiene la oportunidad de revisar los Chats de Whatsapp de su enamorado (a) y no encuentra nada sospechoso, posiblemente es por que en realidad no haya nada, pero para no tener que estar revisando chat por chat.



El Heraldo te muestra cómo darte cuenta con quién tu media naranja pasa más tiempo interactuando de una manera más rápida y efectiva.



Proceso para dispositivos Android

Primero que todo debes de abrir WhatsApp, luego ve a la opción de “Ajustes”, una vez ahí dirígete a la sección de “Datos y almacenamiento”.

El menú de esta opción contará con diferentes opciones, pero la segunda es la que importa en ese momento la cual es

"Uso de Almacenamiento". solo esperas unos segundos a que cargue y te mostrará con quien interactúa más tu pareja.



Proceso para dispositivos iOS

Para sistemas operativos iOS no es mucha la diferencia, se comienza de la misma forma se diriges a "Ajustes", luego te diriges a "Cuenta", seguido de esto buscas la opción de "Uso de almacenamiento" y listo.

De esta manera, solo tendrás que percatarte de quien es el número uno de la lista y tomar como el más importante a ese chat.

Cabe mencionar, que para ambos sistemas operativos se te mostrará la cantidad de vídeos, audio, mensajes, imágenes e incluso ubicaciones y que si los chats van siendo eliminados los datos del chats en general, no aparecerán en esta lista.