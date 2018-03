Facebook se disculpa con británicos publicando anuncios en periódicos

Londres, Reino Unido

Mark Zuckerberg, dueño del gigante estadounidense de las redes sociales, Facebook, que se encuentra en medio de un escándalo por los datos personales de sus usuarios, volvió a disculparse este domingo en un anuncio de una página entera en la prensa británica.



"Tenemos una responsabilidad: proteger vuestros datos. Si no lo logramos, no los merecemos", escribió Mark Zuckerberg en este mensaje publicado en la última página de los periódicos del domingo.



El grupo se encuentra en el centro de una polémica desde que se revelaron las prácticas de la empresa Cambridge Analytica acusada de haber recuperado sin autorización los datos de 50 millones de usuarios de Facebook y de haberlos utilizados con fines electorales en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.



Mark Zuckerberg no menciona la compañía cuya sede londinense fue allanada la noche del viernes, pero evoca en cambio al investigador ruso Alexander Kogan, autor de una aplicación que habría utilizado Cambridge Analytica para obtener los datos.



"Quizás hayan escuchado hablar de una aplicación creada por un investigador universitario que permitió filtrar los datos de millones de usuarios de Facebook en 2014. Fue un abuso de confianza y lamento que no hayamos hecho más en el momento", dijo Zuckerberg con un estilo que recuerda su primer mensaje de disculpa publicado el miércoles.

"Tomamos ahora medidas para que esto no se vuelva a repetir", aseguró.



"Ya impedimos las aplicaciones de este tipo acceder a tantos datos. Limitamos también la cantidad de datos a los que pueden acceder las aplicaciones cuando uno se identifica utilizando Facebook".



"Investigamos igualmente cada aplicación que haya tenido acceso a una gran cantidad de datos antes de que solucionemos el problema. Creemos que hay otras. Y cuando las encontremos las prohibiremos e informaremos a las personas afectadas", asegura Zuckerberg.



Este escándalo, desastroso en términos de imagen para Facebook, hizo que cayera 14% la cotización en bolsa de su acción esta semana, lo que representa más de 50.000 millones de dólares en capitalización bursátil.