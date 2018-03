Instagram modifica su algoritmo y nuevamente presenta los contenidos más reciente publicados por sus usuarios

Tegucigalpa, Honduras

Luego de muchas quejas por parte de los usuarios este viernes Instagram, realizó un cambio en su algoritmo y ahora nuevamente mostrará las publicaciones más recientes de primero.

Por lo que los reclamos por parte de los internautas eran debido a la falta de organización que presentaba la App a la hora de presentar las fotografías o videos en su menú de inicio.



Kevin Weil, jefe de Productos de Instagram, através de su blog, comentó que este era el primer paso para mejorar la App.

We're working every day to improve your Instagram feed—with your feedback top of mind! We want to start talking more about what we're changing and why. Today is our first step, focused on making the feed fresher, with newer posts closer to the top. https://t.co/EqoBiszIde