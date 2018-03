Tutorial de como finalizar con las aplicaciones preinstaladas de los Android

Tegucigalpa, Honduras

Es posible que a muchas personas que utilizan smarthpohones (Teléfono inteligente) les pudo a ver pasado que debido a la falta de memoria se limitaron a descargar muchas de sus aplicaciones favoritas.



En parte esto es debido a muchas apps preinstaladas, que el celular ya trae con él desde su fabricación, desde aplicaciones de la compañía telefónica, hasta aplicaciones que pueden ser consideradas como extras.



Estas aplicaciones, suelen ser básicas para el correcto funcionamiento de nuestro celular, pero en ocasiones pueden ser accesorios que no se llegan a utilizar.



Lastimosamente estas Apps consumen espacio, batería y velocidad del celular, aunque no se estén utilizando, incluso suelen llegar notificaciones pidiendo que las Apps sean actualizadas, y en la mayoría de los casos no es posible desinstalarlas.



Pero El Heraldo te trae unos tips para desinstalarlas, silenciarlas e incluso inhabilitarlas para que no gasten más batería y espacio de nuestro celular.



1.- Para sistemas operativos Android tienes que ir a ajustes, aplicaciones y mirar cuáles de las aplicaciones que no utilizas, tienen la opción en la que se especifica "desinstalar", solo tendrás que pulsar este botón y las podrás eliminar de una vez por todas.



2.- En el caso de que la aplicación que quieres eliminar no contenga la opción de desisntalar, siempre podrás silenciarla, digiriéndotea ajustes, aplicaciones, todas. Una vez aquí seleccionas la aplicación de la cual no deseas recibir notificaciones y das clic en la casilla "mostrar notificaciones" o "Silenciar", y así dejarás de recibir avisos sobre esta App.



3.- Para evitar que las aplicaciones sigan consumiendo batería o que afecten en el redimiendo del celular sin ser utilizadas, en el mismo menú aparece un casilla con el nombre de "Inhabilitar", presionas ese botón y la App dejará afectar en el redimiendo de tu smarthphone.

Siempre existen otras medidas y aplicaciones para deshacerse de estas Apps, entre ellas están Root Uninstaller o System App Remover, con las que puedes desinstalarlas con mayor facilidad.



Cabe mencionar, que no siempre es recomendado desinstalar aplicaciones que no conocemos, ya que algunas están ahí para el correcto funcionamiento de nuestro móvil, por lo que si no conoces la correcta función de una de estas herramientas, mejor no la desinstales.