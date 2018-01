Un robot obstinado arruina la presentación de LG en feria electrónica de Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos

El grupo surcoreano LG esperaba atacar con fuerza el lunes con su pequeño robot activado por voz en el salón electrónico CES de Las Vegas, pero CLOi decidió no colaborar.



Cuando, durante una conferencia de prensa, un responsable de LG intentó hacer una demostración de todos los talentos de CLOi en un escenario de la feria de electrónica, el dispositivo se negó obstinadamente a obedecer las órdenes.



Todo comenzó bien entre David Vanderwaal, gerente de mercadotecnia para Estados Unidos, y el pequeño robot blanco de voz suave y ojos azules, similar a la caricatura Wall-E.



"CLOi, ¿cuál es mi agenda para hoy?", preguntó el presentador. "Usted debe ir al gimnasio a las 10 horas", respondió el aparato, añadiendo que había programado al lavarropas en el ciclo de lavado para "ropa deportiva".



Ahí terminó la conversación. En los siguientes minutos, el pequeño robot se mantuvo en silencio, a pesar de las reiteradas preguntas de su interlocutor.



"CLOi no me quiere, obviamente", intentó bromear Vanderwaal, frente a periodistas y analistas de la industria, mientras la risa corría por la sala.

"Incluso los robots tienen sus días malos", agregó, decepcionado. Estas demostraciones de productos tecnológicos, perfectamente milimétricos, suelen repetirse abundantemente antes del día D.



Los robots inteligentes y otros dispositivos conectados al hogar activados por comando de voz son la gran tendencia de la electrónica de consumo este año.



Los robots del grupo LG, también fabricante de electrodomésticos, deben coordinar los diversos dispositivos de la vida cotidiana: aire acondicionado, lavadoras, refrigeradores...



La competencia es feroz, con la mayoría de los grupos de tecnología trabajando también en el principio de "torre de control" del hogar conectado que opera gracias a los avances en inteligencia artificial.