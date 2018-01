Hyundai y VW pactan con empresa Estadounidense para coches autónomos

Detroit, Estados Unidos

Hyundai y Volkswagen se asociarán con una empresa estadounidense fabricante de tecnología para vehículos autónomos que está encabezada por antiguos ejecutivos de Google, Tesla y Uber.



Las compañías anunciaron el jueves que forjarán una alianza con Aurora Innovation, fundada el año pasado por Chris Urmson, exjefe del departamento de vehículos autónomos de Google, junto con otros ejecutivos.



VW dijo que la colaboración ayudará a llevar la tecnología de los vehículos autónomos a las calles de todo el mundo y que espera que los vehículos autónomos de Hyundai entren al mercado antes de 2021.



Los pactos son los más recientes en una serie de alianzas entre compañías automovilísticas establecidas y compañías tecnológicas, a fin de impulsar la iniciativa de los vehículos autónomos.

Aurora tiene sedes en Pittsburgh y en Palo Alto, California. Fue fundada el año pasado por Urmson, el exejecutivo de Tesla Sterling Anderson y Drew Bagnell, quien fue jefe del departamento de vehículos autónomos de Uber.



No se divulgaron los términos de los acuerdos.



Urmson renunció a Google en 2016 tras trabajar más de siete años en su departamento de vehículos autónomos. En Tesla Inc., Anderson desarrolló el sistema de vehículos semiautónomos de la empresa tras su lanzamiento inicial y encabezó el desarrollo del Model X SUV, de acuerdo con el sitio web de Aurora. Bagnell fue uno de los fundadores del Centro de Tecnologías Avanzadas de Uber Technologies Inc., en Pittsburgh, que se dedica a desarrollar vehículos autónomos.



Volkswagen AG, que produce unos 10 millones de vehículos al año y tiene oficinas centrales en Alemania, alberga esperanzas de que la alianza le permitirá traer los vehículos autónomos a todas sus marcas. La empresa dice que ha estado trabajando con Aurora los últimos seis meses para integrar sensores, hardware y software en los vehículos VW.