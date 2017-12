Estudiantes crean plug-in para combatir noticias falsas

New Haven, Estados Unidos

Un equipo de estudiantes universitarios ha llamado la atención de empresas de internet y el Congreso al crear un complemento informático que alerta a los usuarios de la red a las noticias falsas y tendenciosas y los guía a alternativas más equilibradas.



El complemento, o plug-in, “Open Mind” fue creado semanas atrás durante una competencia de resolución de problemas que dura 36 horas y es conocida como la hackatón de la Universidad de Yale.



El equipo ganador estuvo integrado por los estudiantes de doctorado Michael Lopez-Brau y Stefan Uddenberg del departamento de psicología de Yale; el estudiante de licenciatura Alex Cui, del Instituto de Tecnología de California, y el estudiante de ciencias informáticas Jeff An, de la Universidad Wilfrid Laurier de Ontario, Canadá.



El tema de la competencia, organizada por la Beca de Periodismo Poynter de Yale, era encontrar una manera de contrarrestar las noticias falsas.



El programa del equipo, diseñado como complemento del navegador Google Chrome, despliega una advertencia cuando alguien entra a un sitio conocido por diseminar noticias falsas. También advierte al lector si una historia publicada en las redes sociales es falsa o tendenciosa.



Pero eso no es todo.



El plug-in usa la tecnología existente de análisis de los sentimientos para analizar cualquier historia que aparece en un sitio noticioso, identificar a los protagonistas y cualquier inclinación política. A continuación orienta al lector hacia otras historias sobre el mismo tema con un punto de vista diferente.



“Digamos que hay un artículo que es muy favorable a Trump sobre un tema”, dijo An. “En ese caso, trataríamos de dar algo más a la izquierda. Podemos encontrar ese artículo alternativo”.



El complemento recolecta datos de navegación y puede mostrarle al usuario un gráfico que le indica si ha estado leyendo historias de un solo lado del espectro político. Le muestra a ese usuario historias alternativas a las que ha estado leyendo.



La idea, dijo Lopez-Brau, es ayudar a la gente a romper con el hábito de asociarse en las redes sociales solamente con aquellos que tienen sus mismos puntos de vista y leer noticias de tendencias similares a las suyas.