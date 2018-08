¿Qué tanto sabe sobre arritmias?

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

En primer lugar, ¿qué son las arritmias? En términos generales, estas se generan cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan adecuadamente, lo que hace que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular.



Ya aclarado el concepto, es hora de abordar un panorama más amplio. Existe una tipología muy variada de trastornos del ritmo cardíaco, pero lo más factible es agruparlos en dos grupos: las taquiarritmias (cuando la frecuencia cardíaca supera los 100 latidos por minuto) y las bradiarritmias (cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto).



Dentro de las taquiarritmias están las supraventriculares y las ventriculares. Estas últimas son las más peligrosas y pueden provocar muerte súbita si no se tratan por medio de un cardiólogo o un electrofisiólogo.



Causas

Hay arritmias que surgen a través de factores congénitos y otras pueden adquirirse a través del tiempo. El doctor Lenín Bulnes explicó que existen variables predisponentes a la aparición de los diferentes tipos de arritmia, entre ellos enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los trastornos de la tiroides, el estrés, las drogas, el uso de bebidas energizantes, entre otros.





El electrofisiólogo Lenín Bulnes atenderá sus consultas en el Hospital Honduras Medical Center.





Asimismo, el experto mencionó que la edad hace que exista una mayor predisposición, porque a medida que pasan los años hay enfermedades (como las ya mencionadas) que se van desarrollando con mayor frecuencia. “En los niños es más propenso encontrar tipos de taquicardias o taquiarritmias por factores genéticos. A veces estas no son diagnosticadas o no se desencadenan en la edad pediátrica, pero ya en la adultez comienzan a aparecer”, recalcó.



Síntomas

Existe una gran variabilidad de señales que pueden evidenciar cualquier anomalía en el ritmo cardíaco de las personas. Algunos pacientes son asintomáticos y otros pueden tener palpitaciones claramente irregulares, acompañadas de pérdida del conocimiento, cansancio al caminar, agitación o dolor en el pecho y dificultad para respirar.



“El diagnóstico puede hacerse a través de un simple electrocardiograma, pero a veces ocurre que esto es insuficiente, por lo que es necesario remitir a los pacientes al laboratorio de electrofisiología, que no es más que una sala con un polígrafo de varios canales que permiten ‘mapear’ estas arritmias y darles el debido tratamiento”, apuntó Bulnes.



Tratamientos

El término arritmia engloba un amplio espectro de tipologías diferentes y cada una de ellas necesita de un mecanismo específico como tratamiento. Los marcapasos, los desfibriladores automáticos implantables (DAI), los resincronizadores cardíacos y la ablación por radiofrecuencia son algunas alternativas.