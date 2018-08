El alimento que más nutre a su bebé

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Hay que tener claro que la lactancia materna no es un proceso sencillo, al contrario, se trata de un trabajo en equipo en el que todo el entorno de la mujer es clave para la buena alimentación y nutrición de sus bebés.



Para que la experiencia materna de una mujer sea mejor, lo ideal es que se prepare desde antes de salir embarazada, al menos así lo recomienda el doctor Mario Castillo: “Toda paciente debe preparar su cuerpo con al menos tres meses de anticipación. Tener un control preconcepcional, todos sus exámenes verificados, su peso ideal y demás instrucciones harán una diferencia notable en su embarazo”.



“Durante los siguientes nueve meses se debe acudir a consulta normal con el médico, pero ya entre el séptimo y noveno, es preciso preparar las glándulas mamarias y revisar cualquier detalle que pudiera impedir el buen desarrollo del proceso de lactancia”, agregó.



Nacimiento

Tanto médicos como pacientes deben exigir que una vez que el niño nazca y sus signos vitales se encuentren estables se realice el apego precoz. Este consiste en colocarlo en contacto piel a piel entre ambos senos de la madre y estimular la primera succión de leche lo antes posible.



“Esta práctica ha logrado que las pacientes egresen del hospital más preparadas para establecer una lactancia exitosa los siguientes meses. Luego es vital que tengan la oportunidad de amamantarlos tanto en su casa como en su ambiente laboral o de estudio”, apuntó Castillo.



Asimismo, el experto indicó que una succión constante -cada dos o tres horas- garantiza la suficiente producción de leche y que no hay líquido, medicamento ni alimento que promueva un mejor resultado.



Las pacientes igual deben tener una alimentación saludable y balanceada. No es preciso restringir ninguna comida en un inicio, pero sí es vital ingerir abundantes líquidos, incluído un mínimo de ocho vasos de agua al día. Estas recomendaciones lograrán que la mujer inclusive pueda postularse como donadora de leche.



Períodos

No existen horarios fijos para alimentar a los pequeños y, aunque la consejería indica que debe hacerse cada vez que estos lo requieran, hay madres que le colocan el pecho al solo oírlos llorar y esto en ocasiones hace que se sobrealimenten.



Por otra parte, la lactancia exclusiva es hasta los primeros seis meses de vida, a partir de esta edad la dieta se debe acompañar de alimentos complementarios. Una creencia común es que de los seis meses en adelante esta ya no nutre al bebé, pero lo que pasa es que deja de ser suficiente.



“El cuerpo de la mujer ha sido dotado con la capacidad de amamantar inclusive a gemelos, la indicación médica de un sustituto de leche materna se da solo ante la imposibilidad de efectuar la lactancia natural. Buscar consejería con un pediatra o ginecólogo, acudir a una clínica de lactancia y descartar la existencia de alguna enfermedad son algunas alternativas que pueden funcionar”, recalcó Castillo.