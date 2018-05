¡Adiós a la influenza!

Tegucigalpa, Honduras

Luego de ocasionar la pérdida de 10 vidas humanas, albergar un total de 172 personas contagiadas y originar una jornada nacional de vacunación, no hay por qué dudar que la A H1N1 y la influenza tipo B representan una fuerte amenaza en contra de la salud.



El coordinador nacional de vigilancia de influenza de la Secretaría de Salud, el doctor Homer Mejía, manifestó su preocupación porque las personas tomen conciencia sobre la importancia de prevenir el contagio de esta enfermedad, porque aunque aún no se ha reconocido como una epidemia, actualmente adolece a la población hondureña.



“Hace un par de días se inauguró la jornada de vacunación contra la influenza y un buen número de personas asistió de manera voluntaria a los diferentes centros de salud de Francisco Morazán y Cortés, pero es imprescindible que quienes no lo han hecho todavía se aboquen antes de que finalice la jornada”, expresó.



Por su parte, el médico comentó que la campaña se extenderá hasta finales de junio en ambos departamentos, que son los más afectados actualmente debido a su densidad poblacional. En el resto del país, la jornada iniciará el 4 de junio y tendrá una duración de 15 días.



“Es muy importante que las personas sepan que pueden acudir a protegerse de forma totalmente gratuita desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM en todos los centros de salud de Honduras, una vez que la vacuna llegue a todos los departamentos”, indicó el epidemiólogo.



Señales de alerta

Los síntomas característicos de ambos tipos de influenza son fiebre a partir de los 38 grados, posibles convulsiones, gripe, dolor de garganta, estornudos, tos, malestar muscular o articular y agotamiento físico. Sin embargo, una vez que también se presente dificultad para respirar, significa que la condición se está agravando y se debe acudir inmediatamente al hospital. En el caso de los niños, estos presentan signos muy similares a los adultos, a diferencia de que además sufren de diarrea y vómito.



¿Cómo se transmite?

La enfermedad de la influenza se transmite a través de gotas de saliva, cuando una persona enferma tose o estornuda frente a otra que esté sana, a una distancia menor de dos metros. Además, tener contacto directo, sobre todo en lugares cerrados y multitudinarios, facilita el contagio.



“Es preciso no compartir alimentos, bebidas ni utensilios de comida con nadie, así como evitar saludar de beso o dando la mano. De igual forma, la transmisión también puede disminuir si cubrimos nuestra boca y nariz al momento de toser o estornudar e inmediatamente después lavamos nuestras manos”, comentó el especialista. Esto último puede hacerse con agua y jabón, o como segunda opción utilizando gel antibacterial con una concentración de entre 60 y 80% de alcohol.