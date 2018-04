Su peso no define su estado de salud

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

No debería ser un secreto para nadie que muchas enfermedades se originan a causa de un peso muy bajo o por sobrepeso. Sin embargo, pocos conocen la importancia que juega la composición corporal en el estado físico de las personas.



La asesora nutricional Ana Cristina Gutiérrez comentó que medir el Índice de Masa Corporal (IMC) es una de las variables que se usa con mayor frecuencia al hablar de peso y salud, pero que, a su vez, estos valores son insuficientes.



“El IMC es un número calculado entre peso y talla, pero no mide la masa grasa del cuerpo. Este solo clasifica a las personas como ‘bajo peso’, ‘peso normal’ u ‘obeso’, aunque hay otros elementos que son claves a la hora de definir qué tan saludable está cada persona”, explicó la especialista.



Gutiérrez informó que un factor muy importante que debería de ser tomado en cuenta es la circunferencia de la cintura, que en mujeres debería ser menor a 88 centímetros y en hombres no mayor a 102. Asimismo, otra de las variables considerables es la cantidad de grasa en el cuerpo, esto debido a que aunque haya dos personas con el mismo peso, la cantidad de masa magra en cada una puede variar, por tanto, su gasto calórico y su salud en general serían muy diferentes.



“Un dato muy revelador es que cada libra de masa magra gasta 15 calorías por día, mientras que una libra de masa grasa gasta únicamente tres en el mismo lapso de tiempo, por tanto, la composición corporal se vuelve mucho más importante que el peso”, añadió la experta.



Recomendaciones

De igual forma, Gutiérrez brindó algunos consejos que le serán muy útiles para mantener un estilo de vida saludable. En primer lugar, tener una alimentación más consciente, poniendo especial atención en las fuentes de donde se obtienen las calorías y así evitar consumir productos que aportan calorías, pero no nutrientes, esto es un factor clave.



Además, es fundamental enfocarse en comer menos calorías de las que se gastan. “Por ejemplo, para perder dos libras, equivalentes a un kilogramo, en una semana, se amerita una disminución de 500 calorías por día y a la vez complementar su rutina con ejercicios para lograr mejores resultados”, añadió la nutricionista.



No olvide que la asesoría especializada es su mejor aliada a la hora de intentar vivir de forma saludable, ya que la opinión de un nutricionista siempre será la más completa y acertada.