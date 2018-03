Que los infartos no lo alcancen

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

¿Quién es capaz de no sentir temor cuando se habla de infartos? Se sabe que son muchos los factores que pueden causar un golpe al corazón, sin embargo, la enfermedad de la arteria coronaria es la causa principal de los ataques cardíacos.



Además de esto, otros factores comúnmente relacionado con el tema son antecedentes familiares, diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad y falta de actividad física. Entre otras causas, también se incluyen estrés y malos hábitos dietéticos.



Por su parte, el dr. Binoy Chattuparambil, jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica y director médico de Health City Cayman Islands, explicó que aquellas personas con un historial familiar de ataques cardíacos son mucho más propensas a tener un ataque al corazón, especialmente aquellos con parientes en primer grado de consanguinidad.



“Otros candidatos posibles son aquellos con diabetes no controlada, con obesidad abdominal, fumadores, personas con estilos de vida poco saludables, quienes tienen hábitos sedentarios y dietas poco balanceadas”, complementó el especialista.



Señales de alerta

Cualquiera que haya sufrido un ataque cardíaco anteriormente es propenso a nuevos ataques y debe tener mucho cuidado. Las señales habituales que podrían avisar un posible infarto son: dolor insoportable en el pecho asociado con sudoración, dificultad para respirar y cansancio fácil. Asimismo, a veces se produce una indigestión y en otras ocasiones no se presenta ningún síntoma, especialmente en personas con diabetes.



“Si alguien tiene síntomas de ataque cardíaco lo más importante es ir a un hospital cercano donde se cuente con la instalación para realizar un angiograma urgente y una posible angioplastia, que serían suficientes para encargarse de la situación de emergencia. La razón es que si pueden llegar al hospital en menos de seis horas y abrir las arterias bloqueadas, el daño al músculo cardíaco podría minimizarse y la supervivencia a largo plazo sería mucho mejor”, alertó Binoy.



“Si este tipo de instalación no está disponible en el hospital cercano, al menos deberían ir a un centro médico donde puedan disolver el coágulo mediante inyección. Esto abrirá nuevamente las arterias bloqueadas”, agregó.



Una vez solventada la situación, lo más importante es controlar todos los factores de riesgo como el control estricto de la glucemia, dejar de fumar, controlar la presión arterial, adoptar un estilo de vida saludable, reducir el estrés y continuar con los medicamentos.