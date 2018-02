Eduque su sexualidad

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

La educación sexual ya no debe ser un tabú. Tome conciencia sobre la importancia de conocer y explorar su propio cuerpo y permítase vivir una sexualidad placentera, sin culpa y con responsabilidad.



“Se tiende a pensar que la sexualidad es algo negativo, pero no lo es. Es parte integral de la vida y de cada ser humano. Toda actividad que lleve implícita la educación, se vive de mejor manera y la calidad de vida de las personas aumenta cuando reciben educación sexual”, aseguró la psicóloga Patricia Mackay.



Grandes beneficios

Es importante mencionar que la educación sexual ayuda a prevenir los abusos sexuales desde temprana edad debido a que permite que el niño identifique conductas inapropiadas y aproximamientos anormales de personas que intenten hacerles daño.



En el tema de los embarazos adolescentes, la especialista indicó que “si un joven con conocimiento del tema se lanza a experimentar relaciones sexuales, al menos llevará consigo el elemento de la seguridad y prevendrá un embarazo cuando no se tiene las capacidades físicas, psicológicas, económicas ni sociales para traer al mundo a otro ser humano”.



De igual manera, este tipo de enseñanzas reduce considerablemente el riesgo de contagio de múltiples enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el virus del papiloma humano, que es responsable seis de diez veces del cáncer de matriz.



“Alguien que tenga relaciones sexuales con condón, una higiene íntima adecuada y no mantenga relaciones con varias personas a la vez, se aísla de todas las enfermedades que pueden marcar su vida y la de los seres que traiga al mundo”, apuntó Mackay.



Previene el cáncer

Además, conocer sobre sexualidad también permite que las jóvenes puedan realizarse ellas mismas el examen de mama, para poder detectar un posible cáncer, tumores, masas o algún otro problema en el área.



Por otra parte, la educación sexual también incluye ir periódicamente donde un ginecólogo, en el caso de las mujeres y donde un urólogo, con respecto a los hombres. “Se tiende a pensar que la educación sexual y el cuidado físico solo es cuestión de mujeres y no es así. Existen intensas estadísticas de cáncer de próstata porque, durante su adolescencia, muchos hombres nunca fueron a hacerse ninguna revisión”, comentó la psicóloga.



¿Quiénes son responsables?

Los encargados de fomentar la educación sexual son los padres, en primera instancia, y posteriormente el Estado. “Desde las primeras señales de curiosidad por el tema, los progenitores tienen la responsabilidad de atender con honestidad y responsabilidad las dudas que sus hijos les planteen”, dijo Mackay.



Asimismo, mencionó que una ruta alterna cuando los jóvenes no poseen una confianza amplia con sus padres es hablar con los consejeros u orientadores de sus escuelas o colegios