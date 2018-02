Que el cáncer no invada su próstata

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Llegó la hora de romper mitos y prejuicios, la salud de su próstata no es un juego. Son muchos los hombres que ignoran la importancia de realizarse un examen de próstata para prevenir el empeoramiento de cualquier enfermedad en esta zona.



Pese a que son varios los padecimientos que derivan de esta glándula, el más peligroso es el cáncer debido a que en América Latina es el que más muertes produce en los hombres.



“Por cada 10 pacientes de más de 60 años de edad, al menos dos tienen la enfermedad a un nivel avanzado y cinco lo padecen a etapa temprana, por eso es muy importante que desde los 35 años los hombres se hagan revisiones”, dijo el urólogo Dennis Chirinos.



El especialista explicó que este padecimiento es multifactorial y que las causas de su origen varían entre un alto consumo de ácidos grasos o insaturados, factores hereditarios, alteraciones en el organismo después de los 40 años de edad y circunstancias raciales.



Chirinos también indicó que la mayor incidencia de cáncer de próstata se ha dado en pacientes entre los 50 y 60 años, sin embargo, es posible que desde los 35 comiencen los cambios microscópicos al nivel de la próstata. Es por esto que todos los hombres a partir de los 40 años deben examinarse.



“No existen síntomas o signos precoces que nos ayuden a detectar prontamente un cáncer en la próstata, por eso se aconseja al paciente que se ubique entre este rango de edad que se realice el examen rectal y en sangre una vez al año”, apuntó.



¿A quién acudir?

Es importante mencionar que cualquier médico general puede realizar el examen de la próstata. Si este encontrara alguna alteración, posteriormente lo referirá a un urólogo, quien decidirá si es necesario o no realizarle una biopsia al paciente.



Cuide su alimentación

El cáncer de próstata es curable si se detecta oportunamente, pero también es posible disminuir su incidencia con ayuda de una buena dieta. El tomate, la zanahoria, la papaya y la guanábana son alimentos ideales para su prevención y tratamiento.



Además, es necesario evitar el alto consumo de grasas, que son las que más se asocian al desarrollo de esta enfermedad.



“Si disminuimos estas comidas y además nos alimentamos sanamente podemos ayudar a disminuir la incidencia del cáncer de próstata”, finalizó el especialista del Centro Médico Hondureño, ubicado en Barrio La Granja.