Protéjase del clima

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Debido a los constantes y bruscos cambios de temperatura observados en los últimos tiempos, es indispensable tomar precaución ante las complicaciones que esto podría conllevar en la salud.



Aunque este fenómeno no afecta directamente a todos los individuos por igual, cabe destacar que entre los más vulnerables se encuentran los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 60.



El médico general José Roberto Maldonado dijo que enfermedades como la rinofaringitis o resfriado común, la faringitis, la sinusitis, la rinitis y todas las relacionadas con inflamación en las vías respiratorias están fuertemente vinculadas con el cambio climático.



Asimismo, agregó que los síntomas más comunes en los afectados varían entre secreción nasal, estornudos, tos productiva o, inclusive, seca y malestar general.



“Hay quienes viven en lugares muy calientes o muy helados y no tienen problemas, sin embargo, al referirnos a migraciones, aquellos que han crecido bajo ciertas temperaturas y luego se trasladan a climas muy adversos, suelen afectar sus vías respiratorias aéreas”, comentó el especialista.



Cuidados especiales

Por otra parte, los pacientes inmunocomprometidos, quienes ya presentan enfermedades de base como el asma, los que padecen males degenerativos, quienes sufren de molestias crónicas e inclusive aquellos que viven con VIH sida, son aún más propensos a afectarse por este fenómeno; por ende, deben ser más cuidadosos.



Señales de alerta mayor

Maldonado también indicó que cuando haya fiebre por más de dos días, infección en la garganta y malestar general fuerte, es posible que la persona que fue infectada por virus posteriormente haya adquirido bacterias y que en este caso es necesario que visite a un médico.



Pese a que las complicaciones generadas en la salud por la exposición del cuerpo ante contrastantes temperaturas no son alarmantes en un inicio, es importante que se tomen medidas de prevención y cuidado en el diario vivir, sobre todo para evitar una recaída.