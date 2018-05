El editor de las minutas y mucho más...

Maritza Núñez

Tegucigalpa, Honduras

Francisco Orellana tiene 30 años y combina su trabajo de editor informativo con el emprendimiento. Hace seis meses se dedica a la elaboración de minutas, palomitas y algodones de azúcar para celebraciones de cumpleaños, eventos escolares, reuniones de iglesias y festejos familiares, ya sea dentro o fuera de la capital. Su negocio se llama Minutas y Más.



Francisco se describe como un hombre futurista y soñador, pues comenzó trabajando como conserje del medio de comunicación Suyapa TV, sin embargo, en su interior aspiraba a más. Luego de dos años de recorrer la calles capitalinas y cumplir con sus labores, le comentó a uno de sus compañeros que quería aprender acerca de la programación, este -sin pensarlo- le dijo que le enseñaría a editar durante su tiempo libre.



Con esmero y dedicación, Francisco consiguió su objetivo y cuando hubo una vacante no dudaron en contratarlo.



Sin embargo, no se conformó. “Mis compromisos en la casa y el deseo de darle a mi hija una buena educación me llevaron a pensar que necesitaba hacer algo más para generar ingresos extras”, dice Francisco. Agrega que lo conversaron muchas veces con su esposa Keydi Valle y pensaron en poner un negocio de comida, pero nada era seguro.





Francisco prepara él mismo los jarabes que utiliza para darle color y sabor a las minutas.







Un día, mientras estaba en una celebración en la escuela de su hija, ella le hizo una petición que le cambió la vida. “Recuerdo que habían unas personas haciendo minutas, mi pequeña me pidió que comprara una máquina de esas para que le preparara minutas en la casa, entonces me quedé pensando y me dije: ‘¿Y si intento con un negocio de estos?’. Por varios días estuve con aquella interrogante en mi cabeza, hasta que nos decidimos a hacerlo con mi esposa. Anduve monitoreando precios, costos y competencia”, recordó.



Luego de tener un estudio de negocio, en diciembre compró las máquinas y le informaron a sus familiares y amistades. “Gracias a Dios nos apoyaron e incluso en el trabajo me apoyan con permisos cuando tengo algún compromiso”, expresó.



Sus aliados

A Francisco lo acompañan en ocasiones su esposa, Adolfo Ardón (un amigo) y su sobrino Erick Orellana. Pese a que solo tiene seis meses en el mercado, ha cubierto decenas de eventos de los cuales se ha llevado buenas críticas y la preferencia de sus clientes.



Este emprendedor cuenta que al principio sintió miedo porque no sabía si sería aceptado, sin embargo, ahora se siente satisfecho porque es un negocio que le gusta mucho.



Contacto y paquetes

Como todo negocio, tiene sus propios paquetes que varían de precio según el gusto del cliente. Además ofrece descuentos especiales a escuelas e iglesias que quieran contratar sus servicios. Para contratación llame al teléfono: 9798-3293. En Facebook los encuentra como Minutas y Más.