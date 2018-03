¿Cómo venderme laboralmente?

Tegucigalpa, Honduras

Conseguir una entrevista de trabajo no es nada fácil. Los aspirantes a una vacante deben convencer muy bien a sus futuros jefes para conseguir el puesto. ¿Qué aspectos debe considerar una persona para venderse muy bien ante un patrono?



A continuación Emilio Santamaría, trainer certificado por Carnegie University, nos habla del tema. Tras preparar un currículo espectacular y una carta de presentación adaptada a su empresa ideal y al trabajo de sus sueños, por fin consiguió una entrevista.



¿Qué sigue ahora? Algunos expertos coinciden que para que un empleador vea en determinada persona el talento que necesita en su empresa, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos. ¡Tome nota!



Lo primero es conocer un poco de la empresa a la que aspira entrar. Pueda que le pregunten cuál es el motivo por el que desea ser parte del equipo de trabajo y si usted no conoce lo que hacen será imposible contestar. El experto recomienda por lo menos conocer los aspectos básicos de la empresa.



Luego nos vamos al tema de la presentación. De aquí depende la percepción que los demás tengan acerca de su personalidad. Trate de usar ropa formal, evite querer impresionar con los cortes de cabello si es varón y olvídese de las minifaldas si es mujer, con esto no llegará a ninguna parte.



Otro de los aspectos que debe tomar muy en cuenta es un discurso. Desde el principio debe mostrar seguridad y ser elocuente a la hora de hablar de sus habilidades y fortalezas. Recuerde que no es el único aspirante y, por ende, debe tener un punto diferenciador del resto del pelotón.



¿Qué sucede con el salario? Esta es una de las preguntas que a todos nos da temor consultar. Probablemente el empleador la hará durante la fase inicial, ya que la empresa querrá descartar a los candidatos cuyas aspiraciones salariales queden fuera de lo previsto por ellos.



Emilio sugiere que no cave su propia tumba. “Contestar a esta pregunta con una cantidad es una táctica que le perjudicará si la cantidad es demasiado alta, la empresa lo descartará, y si es demasiado baja, eso será lo que cobrará, lo recomendable es que le dé a la empresa un poco de flexibilidad y que recurra a las negociaciones”, dice el experto, para que así la empresa le otorgue el salario que corresponde a su trabajo.



Consideraciones:

Hoy en día las empresas optan por hacer diferentes entrevistas: está la tradicional, la telefónica, la personal... Para cada una de ellas debe estar preparado y no subestimarlas. Concéntrese, en cada una el empleador evaluará ciertos aspectos.