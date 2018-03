El flujo de los trabajos en línea

Maritza Núñez

Tegucigalpa, Honduras

La tecnología es lo de hoy, nos hemos acostumbrado a aprovechar la inmediatez de esta herramienta con la que además de hacer pagos también podemos hacer dinero. Los negocios en línea han florecido como epidemia, todos conocemos a alguien que vende comida, accesorios, ropa, dispositivos e incluso muebles a través de las redes sociales.



Para conocer más del tema hablamos con el ingeniero chileno y experto en tecnologías del conocimiento Fernando Dougnac, director ejecutivo de Dale Carnegie en Chile.



Comenzamos por definir qué es un negocio online: Se considera un negocio cuyos principales canales de promoción, venta y distribución de productos o servicios es a través de Internet. Para Fernando, como pasa en todos los negocios, si hubiese una receta segura de éxito las cosas serían bastante sencillas y todos seríamos multimillonarios. Pero, aunque es una modalidad relativamente nueva de hacer negocios, los años nos han mostrado que hay prácticas positivas y otras que es mejor tratar de evitar.



“Hay que despejar algunos mitos: solo existe un Facebook, un Amazon, un Alibaba, un Google, un Pay Pal y varios cientos de miles o millones de negocios que no llegarán nunca a convertirse en jugadores mundiales, la creación de estos gigantes se debe a una compleja configuración de factores que incluyen la genialidad, la perseverancia, el financiamiento y la oportunidad.



Usted podría ser el próximo Zuckenberg, pero así como ni él mismo se imaginó en lo que se convertiría, creo que lo mejor es partir modestamente y ver cómo se desarrollan las cosas”, dice Dougnac. Y es que el ingeniero recientemente leyó en las estadísticas que el 95% de los emprendimientos fracasan y el 5% restante tiene que trabajar mucho para ver resultados. Por tanto, si cree que con una idea brillante se hará rico en uno o dos años, las estadísticas juegan en su contra.



¿A qué se debe el éxito?

Sea en los negocios online o físicos, el dinero viene como resultado del trabajo constante, sistemático y paciente.



Iniciar un negocio online puede ser en un principio más sencillo que, por ejemplo, abrir un restaurante o una tienda de ropa, pero también es más complejo lograr buenos resultados. Un punto a resaltar es que “en la web la ‘moda’ también existe”, dijo el entrevistado.



Los usuarios se acostumbran a distintas maneras de presentar la información y esperan que todo funcione en forma parecida, por tanto en su estructura de costos debe considerar una actualización mínimo cada dos o tres años.



Sea flexible con sus clientes y obtendrá mejores resultados

Si por alguna razón el cliente no queda satisfecho con el producto, debemos recordar que a diferencia de una tienda física, él no tuvo en sus manos el producto antes de adquirirlo, por tanto deberemos estar dispuestos a hacer el cambio o la devolución sin complicarnos, aquí apostamos al volumen y referencias del servicio.