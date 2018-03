De psicóloga a tejedora

Maritza Núñez

Tegucigalpa,Honduras

Lorena Romero Durón es una joven psicóloga que encontró en los ovillos y las agujas de crochet la mejor forma de ganar dinero.



A la edad de ocho años su madre le enseñó a crear con sus manos hermosos accesorios y prendas a base de hilos, tarea que a ella le llamó mucho la atención. “Lo primero que comencé tejiendo fueron blusas para mí y pese a que a la gente le gustaban no las compraban porque es un trabajo costoso, luego de un tiempo le dije a mi mami que no seguiría porque quería estudiar”, menciona Lorena.



Con el tiempo se graduó de psicóloga en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pero no logró tener una oportunidad laboral que le garantizara su estabilidad financiera. Debido a eso, vio en el crochet una buena oportunidad de crecimiento empresarial.



En 2012 ingresó al proyecto Mujeres Emprendedoras de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, recibió diversas capacitaciones que la formaron en cuanto a precios y costos, etiqueta y protocolo, comercialización del producto, entre otros.



Desde el principio fue meticulosa y detallista con sus productos, esa es una de las fortalezas de su tejido. “Siempre cuido que mis piezas estén lo más limpias posible, evito que queden hilos colgando o alguna puntada diferente, aunque muchas veces las personas no lo notan”, apuntó.



Lorena trata de estar en constante aprendizaje, sobre todo porque sabe que las tendencias son cambiantes y las personas exigen cada vez más. Asegura que siempre consulta los colores de moda para estar actualizada. “Recientemente, en el marco de la 5ta.



Bienal Iberoamericana de diseño, vino al país el diseñador costarricense Gian Carlo Sandoval, quien impartió un taller de diseño con materiales alternativos. Con ese taller tuve una mejor perspectiva de mi trabajo y me ayudó a salir de mi zona de confort y no solo limitarme a hacer los típicos diseños de crochet”, mencionó. Lorena insta a los hondureños a que desarrollen su espíritu emprendedor y que no escuchen las críticas de personas que buscan desanimarlos.



Contacto:

Lorena tiene su página en Facebook a través de la cual vende sus productos en línea. Los interesados la pueden encontrar como D'Lore. En instagram DLore_accesorios y al WhatsApp 9840-9360.