Habilidades de un buen líder

Maritza Núñez

Tegucigalpa, Honduras

Ejercer influencia sobre un equipo de trabajo no es tarea fácil. Se requiere potenciar ciertas habilidades para mantener una imagen de liderazgo con la que se pueda impactar y llevar a flote determinado proyecto.



Emilio Santamaría, licenciado en ciencias de la comunicación e instructor certificado de los cursos Dale Carnegie, lleva más de una década entrenando a personas para que logren explorar sus aptitudes gerenciales. ¿Sabe diferenciar usted las actitudes de un jefe y un líder? Según el experto, podemos resumirlo así: jefe es el que da las órdenes para que su gente obedezca.



Líder es el que crea los ambientes para que los miembros de su equipo estén motivados y los guía para que colaboren con entusiasmo y se logren los resultados.



"Nuestro mundo ha cambiado, hace unos 40 años las empresas contrataban jefes y contrataban líderes, pero no era necesariamente la misma persona. En nuestros días se espera que todos los gerentes sean líderes efectivos, que hagan coach y que sean mentores. Es importante que todo gerente examine su balance en esta área", mencionó Santamaría.



Añade que en Dale Carnegie están convencidos de que el líder es capaz de crear vínculos con sus dirigidos, relaciones que fomentan un ambiente seguro, abierto y que estimula el crecimiento individual y, por lo tanto, el equipo también se transforma.



Y un punto a resaltar es que los líderes forman relaciones de respeto y confianza. Crean y mantienen sistemas y procesos que terminan por desarrollar habilidades para tratar a las personas. Cuando estas habilidades son aplicadas por el líder, son aprendidas por su equipo y ellos comienzan a aplicarlas entre sí y con los clientes.



En otras palabras, el tipo de relación que tenga el líder con su gente, a fin de cuentas influirá en la relación que tengan los miembros del equipo entre ellos y terminará siendo la manera en que traten a sus clientes.



Desafíos de un líder

Emilio Santamaría reconoce que son muchos los retos a los que se enfrentan los líderes hoy en día. “La falta de habilidad para formar equipos efectivos en todos los niveles, dentro y fuera de la organización, la toma de decisiones y la falta de criterio son tres desafíos que si no se tienen bajo control llevan a cualquier líder al fracaso laboral.



El líder exitoso. No necesita que alguien le diga qué hacer, tiene habilidad para tratar a las personas, es hábil para planificar, innovar, definir objetivos, crea oportunidades para escuchar y aprender y sabe cómo reducir la diferencia entre el desempeño esperado y los resultados reales.



Acerca de Dale Carnegie

Entrenamientos a nivel mundial: El entrenamiento de liderazgo para gerentes, jefes y supervisores se iniciará simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula el martes 13 de marzo. Los interesados pueden llamar a los números: 2220-6450 y 2553-6282, o escribir a la página emiliosantamaria.com.



Dedicados a la transformación: Los programas se ofrecen con la misma calidad en más de 90 países, en más de 30 idiomas, además es la única empresa global de comunicación que cuenta con la certificación ISO 9001 y con más de 105 años de existencia, en constante transformación.