Elija el traje de baño de sus sueños

Alejandra Canales/alejandra.canales@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

Ya sea que tenga caderas angostas, torso cuadrado, busto voluptuoso o pequeño, siempre hay una opción para lucir sus curvas sin miedo, todo dependerá de elegir el modelo que se ajuste su figura.

Escoger un traje de baño no es una tarea fácil, ya que no solo debe fijar su atención en el color o el precio, sino también en su silueta. Para esta aventura, mostramos una galería con los estilos frescos e innovadores de nuestra edición de verano que está ilustrada con los diseños de la nueva colección de trajes de baño de Venta Venta Boutique en Cascadas Mall y The Heels.

Un buen comienzo para identificar su tipo de cuerpo es ponerse frente al espejo y fijarse bien en la proporción que tiene su espalda con su cadera, con esta sencilla práctica no solo le sacará provecho a su traje de baño, sino a todos sus outfits en general.

Estilo halter, push-up, high-waist, bandeau, tank top, trikini, tankini o cualquiera que sea la tendencia, lo más importante es encontrar el modelo ideal que resalte su figura.

Escoja su traje de baño según su tipo de cuerpo