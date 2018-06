Matan al polémico apóstol Santiago Zúniga en las redes sociales

COLÓN, HONDURAS



El polémico apóstol hondureño Santiago Zúniga salió al paso este jueves luego de que en las redes sociales se informara de su presunto asesinato.



"Hoy estoy más vivo que nunca. Gracias a Dios estamos de pie dando gracias a Dios, esos que me quieren ver muerto que se (h)arten a su madre, que no se le ha cumplido el deseo. Saludos y pasen buen día mis hermanos... Dios les bendiga", escribió Zúniga en su Facebook.

La reacción sale después de que se anunciara en varias páginas de Facebook que el supuesto apóstol había sido interceptado por dos sicarios, quienes supuestamente le habían quitado la vida.



El religioso se hizo viral en la redes sociales, luego de pedir que no oraran por las víctimas que dejó la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, además de pedirle a Dios que "los terminara de quemar".



Esto encendió la ira de los internautas quienes cuestionaron las palabras del hondureño, las cuales no tardaron en dar la vuelta al mundo.