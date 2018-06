Matan a mujer en la capital de Honduras y su pareja es detenida por las autoridades

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una mujer de 21 años de edad fue asesinada este lunes en la colonia Nueva Aldea, cerca de la represa Los Laureles, en la capital de Honduras.

La víctima fue identificada como Solanyi Isamar Martínez Ruiz, de 21 años de edad, quien fue atacada dentro de su vivienda.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dieron captura minutos después del macabro hallazgo a Josué Santos Izaguirre Gálvez, de 28 años de edad, pareja de la fallecida.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Izaguirre Gálvez sería el autor del crimen en contra de su mujer, no obstante él asegura que es inocente.

El detenido fue subido a la paila de la patrulla, tras ser esposado por los policías.



"Yo soy inocente, la última vez que estuve con ella fue ayer a las 6:00 de la tarde, luego me fui para el campo a jugar fútbol (...) cómo voy a matar a la mamá de mi hijo, yo la quería en realidad, estábamos separados y hace dos días quedamos en regresar (...) yo tenía otra mujer, me fui a quedar con mi otra chava y ahorita vine porque me dijeron que la habían matado", aseguró el detenido, quien será remitido a la fiscalía.



El hecho se registró en la carretera que conduce a Ciudad Mateo, en la capital hondureña, hasta donde llegó personal forense para efectuar el levantamiento del cadáver.