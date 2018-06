Se fugan cuatro menores del centro de rehabilitación Renaciendo

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Cuatro menores de edad se fugaron la madrugada de este sábado del centro de rehabilitación Renaciendo ubicado en Támara, Francisco Morazán, zona central de Honduras.



Los prófugos, quienes serían presuntos integrantes de la pandilla 18 salieron del recinto carcelario a eso de las 5:00 de la mañana a través de un agujero hecho en el muro perimetral.



Los policías penitenciarios fueron alertados luego de que los uniformados lograran detectar a dos de los jóvenes tratando de salir por el hoyo, por lo que se pasó lista y se confirmó que cuatro de los privados de libertad no estaban.



La alerta de fuga se reportó a las 6:50 am desde ese momento se han desplazado varias unidades policiales diseminados en operativos y retenes en busca de sus paraderos, pero hasta ahora no han sido recapturados.

