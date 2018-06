200 reos se intoxican en una penitenciaría en Choluteca al sur de Honduras

CHOLUTECA, HONDURAS

Unos 200 reos del centro penal del departamento de Choluteca resultaron intoxicados la noche de este sábado, desconociéndose hasta ahora la posible causa.



Autoridades penales remitieron a cuatros privados de libertad de emergencia para su tratamiento en la sala de emergencia, mismos que ya están estables de salud.



El medico de turno, Carlos Martínez, dijo que los reos ingresaron con fiebre, dolor de hueso y muscular, entre otros, pero que ya estan estables, sin embargo mencionó desconocer las razones del porqué el malestar de los privados.



"Se desconocen las razones pero sí se puede decir que hay una influenza a nivel nacional", enfatizó Martínez.



El reo de nombre Ever Jesús Villalobos, dijo que desde hace 5 días los reclusos de los ocho pabellones del Centro Penal presentan malestar.



"No sabemos si es dengue u otra enfermedad. Aquí solo comemos arroz y frijoles. No sabemos qué pasa, pero en el Centro Penal hay unas 200 personas con los mismos síntomas nuestros", aseguró.