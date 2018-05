Encuentran sepultado a hombre que había sido reportado como desaparecido en Santa Bárbara

Atima, Santa Bárbara

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado sepultado la tarde de este lunes en una finca de Barrio Nuevo en Atima, Santa Bárbara.



La víctima, identificada como Carlos Anahí Teruel Vega, había desaparecido hace unos días, por lo que sus familiares interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional.

Según los parientes, este desapareció luego de salir a la calle tras haber ingerido de bebidas alcohólicas en un establecimiento de Atima y desde ahí no se sabía nada de su paradero.



Hasta el momento, las autoridades no conocen cómo perdió la vida Teruel Vega, debido a que sus familiares no permitieron que el Ministerio Público realizará la exhumación y traslado del cuerpo.

