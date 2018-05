Comienzan a retirar los escombros del avión que se salió de la pista del aeropuerto Toncontín

Tegucigalpa, Honduras

Con la ayuda de una grúa y maquinaria pesada personal del Comité Permanente de Contingencias (Copeco) realiza levantamiento de los escombros que dejó el despiste de un avión privado del Aeropuerto Toncontín de la capital de Honduras.



Los trabajos de enfriamiento hicieron que no ocurriera una tragedia en la zona, debido a que comenzó a derramarse el combustible del avión.



En el accidente no se reportan víctimas mortales. Los heridos por el incidente fueron trasladados de hacia el Hospital Escuela Universitario (HEU) y el Hospital Militar.



Datos proporcionados por Aeronaútica Civil, era la primera vez que el piloto de la aeronave aterrizaba en Toncontín y no siguió el procedimiento requerido para aterrizar en la corta pista.



Este incidente provocó un alto congestionamiento vehicular en la zona, además se ha determinado cerrar temporalmente el aeropuerto, por lo que los vuelos han tenido que ser desviados.



El accidente se registra a casi 10 años de que un avión de Taca se saliera de la pista y dejara a cinco personas muertas.