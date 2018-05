¿Quién es el dueño del avión que se salió de la pista del Aeropuerto Toncontín?

Tegucigalpa, Honduras

La mañana de este martes un nuevo accidente aéreo marcó a Honduras, luego que se estrellara un avión al intentar aterrizar en la pista del Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa.



La aeronave que venía con procedencia de Austin, Texas, se salió de la pista a la altura de la colonia El Pedregal. Siete personas resultaron lesionadas.



El avión Gulfstream G200 es propiedad del empresario Kelsey Warren, dueño de la empresa hidroeléctrica Reco, que abastece de agua a Roatán.



La aeronave tenía programada su hora de aterrizaje a las 11:17 AM, tras haber salido a las 9:30 AM desde Estados Unidos.



De acuerdo con los datos oficiales, esta aeronave de TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE. Venía a 11 mil metros de altura y a una distancia de 2,250 kilómetros en línea recta.