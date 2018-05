Una mujer muerta y un taxista herido deja una balacera en el bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer muerta y un hombre herido dejó una balacera la madrugada de este lunes en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, capital de Honduras.



Según las informaciones, varios sujetos armados a bordo de una camioneta interceptaron un taxi donde se conducía la dama, a quien le dispararon en reiteradas ocasiones.



Al recibir los disparos, la fémina murió de forma instantánea en el vehículo, mientras que el taxista quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado a la Sala de Emergencia del Hospital Escuela Universitario (HEU).



Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la persona fallecida, debido a que no portaba documentos. El ruletero responde al nombre de Alejandro Zúniga Gómez.



Se presume que la mujer había salido minutos antes de la colonia La Esperanza para encontrarse con el taxista, pero esta información aún no ha sido confirmada.

