Cadáveres de bomberos deberán ser identificados por la dentadura o ADN

Tegucigalpa, Honduras

La directora de Medicina Forense de Honduras, Julissa Villanueva, informó que los cuerpos de los dos bomberos que muerieron este miércoles, mientras combatían un incendio en el sector de La Montañita, deberán ser reconocidos a través de sus placas dentales.



Según reveló Villanueva, el estado de carbonización de los cuerpos de Josué Vargas y Felipe Varela hace difícil su identificación, por lo que deberán esperar a tener la información de odontología forense para hacer la entrega a los familiares.



No obstante, dijo que de no tener los datos odotológicos deberán practicarse éxamenes de ADN, por lo que el proceso podría demorarse un tiempo.



"Hay que hacer un trabajo meticuloso para no cometer errores", expresó Villanueva.



En este mismo hecho, tres bomberos resultaron gravemente heridos en el siniestro, por lo que tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente.



Su salud es estable, pero deberán ser llevados a la unidad de quemados del Hospital Escuela Universitario (HEU).

