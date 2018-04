Denuncian asalto contra cuatro estudiantes en el interior de UNAH-VS

San Pedro Sula, Honduras

Cuatro estudiantes que cursan la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS) fueron asaltados por un hombre armado en el interior de la alma máter, según una denuncia que trascendió en las redes sociales.

Los afectados explicaron que mientras elaboraban un mural en uno de los pasillos del edificio 5, un hombre armado los puso contra la pared y los amenazó con dispararles si volteaban para ver su rostro.

Amedrentados, los jóvenes que presuntamente cursan su primer año en la máxima casa de estudios, no opusieron resistencia y entregaron sus pertenencias. El hombre, aún no identificado, les robó los celulares y les revisó las mochilas en busca de más objetos de valor.

De igual manera, trascendió que uno de los alumnos afectados recurrió a las autoridades del campus sampedrano, sin embargo no pudo ser ayudado porque no vio el rostro del malhechor. Esta información no ha sido confirmada.

En torno al asalto, Armando Sarmiento, titular de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional (SEDI), manifestó que internamente no se han presentado denuncias, ni reportes de incidentes.

A pesar de que se desconoce la certeza del suceso, este supuesto acto criminal en el interior de la UNAH-VS causa alarma y zozobra entre padres de familia y estudiantes.

Recientemente una joven de primer ingreso fue violada en uno de los baños de UNAH-VS.

Las autoridades aseguraron que reforzarán la seguridad con la extensión de nuevos carnés estudiantiles, cámaras de seguridad y modificación de las entradas.