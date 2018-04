“Declaraciones no tienen validez”, dice madre de O’Connor

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El testimonio que dieron los amigos del joven Carlos Collier no tiene ninguna validez. Así lo expresó a EL HERALDO Yamileth Márquez, madre de James O’connor.

Este joven iba conduciendo el vehículo Suzuki Swift, color azul, donde ocurrió la tragedia el pasado 11 de octubre de 2017.

“En ningún momento han dado declaración en los juzgados, las declaraciones que hubo fueron administrativas con la Policía Nacional, realmente no tienen ninguna validez”, expresó la profesional del derecho y madre de O’connor.

EL HERALDO publicó las declaraciones que brindaron los implicados en el caso ante la DPI al ser capturados.

“Mientras no haya un abogado, ellos no pueden tomar declaración, eso es ilegal, y eso fue lo que ellos hicieron tomar declaraciones y no había nadie más que ellos”, aseguró Márquez.

Agregó que eso fue un accidente y no un homicidio como lo quieren hacer ver.

“El testimonio que dice la Policía Nacional que ellos declararon es falso porque es un lenguaje que no es de los muchachos, ellos no han declarado”, afirmó.

Añadió que en su momento los abogados van a saber cómo proceder porque han levantado una gran cantidad de calumnias y falsos testimonios en contra de los jóvenes.

El Ministerio Público (MP) acusa por homicidio a Carlos Alvarenga, alias “Susano”, y por cómplices a Olga López, José Zamora, Elías Chaín y O’connor.

EL HERALDO también reveló que una sexta persona ayudó a botar el cuerpo de Collier, según el testimonio brindado por “Susano” a la DPI. Se trata de un joven a quién le dicen “Colocho”, quién es cuñado de O’connor y es el dueño del vehículo Suzuki.

Ante esa situación, Márquez indicó que en ese momento su yerno “Colocho” estaba durmiendo con su esposa e hijo.