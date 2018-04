Hombre quedó paralítico tras infectarse con una bacteria en el Seguro Social de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Saby Hernández, la madre del estudiante universitario Jeffrey Galdámez, a quien, una bacteria que contrajo en el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS) lo tiene postrado en una cama, escribió una conmovedora carta que compartió en sus redes sociales.

Galdámez cumplirá un año de estar en su cama sin mover ninguna parte de su cuerpo, tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital hondureño, luego que una volqueta (camión) lo atropellara cuando se dirigía a su trabajo el 22 de abril de 2017.

Según la madre, al joven se le desarrolló hidrocefalia producto del golpe. Estuvo un mes en cuidados intensivos donde se le colocó una válvula en el cerebro, pero lamentablemente se infectó por medio de la orina con una bacteria hospitalaria, considerada como "pseudomona".

Hoy, Hernández tiene la fe puesta en Dios y espera que su vástago se levantará de su cama y logrará el sueño de toda su vida: graduarse de ingeniero industrial.

Carta de Saby Hernández

Su vida es un milagro de Dios, mi padre lo sacó del polvo y hoy por hoy se mantiene en casa con fuertes tratamientos para el cerebro comiendo por gastronomía y respirando por traqueotomía en una recuperación lenta y muy costosa, se necesita trasladarlo solamente en ambulancia ya que su estado es inconsciente y no mueve ninguna parte de su cuerpo voluntariamente, las terapias comenzarán y sabemos primeramente de la mano de Dios y con la ayuda de cada persona que mi hijo se levantará y volverá hacer el niño dinámico, noble, temeroso de Dios para continuar con sus ideales, que son muchos, principalmente cumplir su sueño de ser ingeniero industrial.

Todavía recuerdo cuando el día que se graduó en el colegio cuando me dijo: más no me felicite porque me falta el de ingeniero, y declaró que de la mano de Dios lo logrará, caminará, volverá a hablar, logrará reconocernos, sonreír y decirme más te amos, es lo que más deseamos todos como familia, sé que Dios tocará el corazón de miles de personas para que mi hijo vuelva a levantarse de esa cama. Como madre es lo que más deseo.

