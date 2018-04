Llegan a Choluteca los restos de menor asesinado frente a colegio

Choluteca, Honduras

Regresó a su natal Choluteca como menos lo esperó. Los restos mortales del menor que fue asesinado frente al Centro Básico Monseñor Jacobo Cáceres Ávila, de la aldea Suyapa en la capital de Honduras, llegaron este martes a la zona sur del país.



Familiares de Rodis Eduardo Peralta (12), luego de velarlo por varias horas en Tegucigalpa, trasladaron el ataúd del niño en un autobús hacia el barrio Sagrado Corazón, en la ciudad de Choluteca.



Al llegar, los que conocieron al pequeño, lloraban desconsolados sobre el féretro y es que jamás imaginaron que en el feriado de Semana Santa sería la última vez que lo verían.



El padre de Rodis Peralta, al ver el cadáver de su hijo manifestó: "Nunca pensé traer de vuelta a mi hijo en un ataúd, era mi orgullo y ahora está muerto".



Y es que por 11 años, la víctima vivió con su papá en Choluteca y fue hace un año que su madre decidió llevarlo a Tegucigalpa para que siguiera con sus estudios.



La mamá de Rodis, muy consternada, expresó: "No me lo dejaron vivir, mi niño era tan lindo y me lo quitaron... me quitaron a mi niño".



Los restos mortales serán enterrados en el cementerio general de Choluteca a las 4:00 de la tarde.