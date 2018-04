Maestra relata angustia que vivió con sus alumnos durante tiroteo en aldea Nueva Suyapa 

Tegucigalpa, Honduras

Una maestra del Instituto Monseñor Jacobo, donde se registró un tiroteo que cegó la vida de un menor de 12 años, relató este lunes los momentos de angustia que vivió junto a sus alumnos durante el suceso.



"Estaba con los niños de tercer grado cuando escuché los tiros y me encerré con ellos", dijo la docente Elsa Anariba.





Anariba recuerda que solo les dijo: "nos vamos a estar aquí, no vamos a salir y ellos me preguntaban qué pasa profe, qué pasa".



La maestra -quien en algún momento también dio clases al pequeño Rodis Eduardo Peralta Rivera- lamentó entre lágrimas la tragedia.



"Lo que pedimos es seguridad, porque no es la primera vez que pasan estas cosas", agregó.



También manifestó su preocupación por que la terminal de buses de la aldea está ubicada en el mero portón de la escuela.



Las autoridades informaron que el menor murió mientras era intervenido quirúrgicamente en el Materno Infantil. Una persona sospechosa de ser el responsable del tiroteo fue detenida para investigación.