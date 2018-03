Ministro de Salud sobre asesinato estudiante de medicina: “No puede ser que estos enfermos tengan tanta maldad”

Tegucigalpa, Honduras

El ministro de Salud, Octavio Sánchez, lamentó el asesinato de la estudiante de medicina, Silvia Vanessa Izaguirre Antúnez, quien recibió un disparo en la cabeza en horas de la madrugada por uno de los tres delincuentes que asaltaron un bus interurbano en Colón.

La estudiante de 25 años de edad, y originaria de Danlí, El Paraíso, realizaba su servicio social y se encontraba en Trujillo celebrando sus vacaciones de Semana Santa.

Silvia abordó una unidad de transporte de la empresa Cotraibal que fue asaltada por tres delincuentes con los rostros cubiertos, quienes, después de quitarles sus pertenecías a los pasajeros, pretendieron obligar a dos jóvenes a tener relaciones sexuales; ella se negó y recibió en represalia un disparo en la cabeza.

“Esto es algo que no nos merecemos como sociedad hondureña, que los delincuentes, al amparo de la noche, con toda la alevosía del caso estén disponiendo a su antojo de las vidas de las personas”, dijo Sánchez, quien es, además, un prestigioso psiquiatra.

“Nos toca muy profundamente en el alma”, expresó el titular del Salud, al tiempo que añadió que “Lamento que Silvia no haya logrado culminar su carrera por este hecho lamentable”.

No tienen sentimientos

Para Sánchez, “esta gente es malvada, está enferma, tienen patologías muy serias en sus mentes y que carecen de los sentimientos de piedad. Es un crimen deleznable”.

"Las personas se pueden arrodillar clamando por sus vidas y estos delincuentes no tendrán piedad. No puede ser que estos enfermos tengan tanta perversidad" -dijo.

Y agregó que estos malhechores no valoran la vida humana y que no les basta con robar cosas materiales, sino que perpetran actos de alevosía en perjuicio de la sociedad; es profundamente doloroso esto que está ocurriendo. La sociedad nos debemos hacer un puño para no seguir permitiendo esto”.

Reconoció que estos hechos, por lo general, son realizados por personas que crecieron en familias con falta de valores y principios morales, por lo tanto, aconsejó que este “Es el mejor momento de unir a las familias hondureñas, tenemos que construirlas y orientarlas”.

“Esperamos que el peso y brazo de la justicia haga su trabajo sin contemplaciones de ningún tipo, porque la vida no tiene sustituto”, indicó Sánchez.

En ese sentido, la Secretaría de Salud emitió una nota de duelo lamentando la muerte de esta joven soldaría dedicada a realizar el bien.